Arnavutköy'de Kadın Kıyafeti Giydirme Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Arnavutköy'de Kadın Kıyafeti Giydirme Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Arnavutköy'de gençlerin, iki kişiyi kadın kıyafeti giydirerek videoya çektiği olayda, şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda toplamda yedi kişi gözaltına alındı. Olayın arka planında, bir şüphelinin daha önce zorla alıkonulması ve özür videosu çektirilmesi olduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy'de iki kişiye kadın kıyafeti giydirilip video çeken şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 2 kişiyi, bir grup genç tespit ederek yakalamıştı. Gençler, yakaladıkları 2 kişiye kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmişti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Y.B.(17) ve V.E.'yi (16) bıçak ile tehdit ederek videosunu çeken şahısların B.A.Z. (21) ve M.D. (15) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarının devamında şüpheli B.A.Z.'nin kadın kıyafeti ile videosunu çektiği Y.B. (17) isimli şahıs ile videoda olmayan A.E. (25), F.Ö. (21), Y.K. (16), M.K. (16) ve Y.T. (16) tarafından geçmişte zorla alıkonulduğu öğrenildi. B.A.Z.'nin zorla soyundurulduğu ve özür videosu çektirildiği de polis ekiplerince tespit edildi. B.A.Z.'nin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken A.E., F.Ö., Y.K., M.K., ve Y.T. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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