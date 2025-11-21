Haberler

Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde işine son verilen bir genç kız yaşanan tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan sözlü tartışma genç kızın ailesinin de karışmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Tarafları ancak polis ayırabildi.

  • İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde işine son verilen bir genç kız sinir krizi geçirdi.
  • İş yeri yöneticileri ve genç kızın ailesi arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.
  • Polis tarafları ayırarak ifadeleri almak üzere polis merkezine götürdü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde işine son verilen bir genç kız yaşanan tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan sözlü tartışma genç kızın ailesinin de karışmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Tarafları ancak polis ayırabildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yaşanan tartışmanın ardından işine son verildiğini iddia eden bir genç kız sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan tartışma caddeye taşarken, olay yerine gelen aile bireyleri de kavgaya karıştı.

Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

KAVGA CADDEYE TAŞTI

Olay, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde yaşanan tartışmanın ardından işine son verilen genç kız sinir krizi geçirdi. Ardından yöneticilerle genç kız arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek caddeye taştı.

REPLACED

AİLE ÜYELERİ DE KARIŞTI

Bu sırada genç kızın yakınları da olay yerine geldi. Aile üyeleri ve yöneticiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cadde üzerinde yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Bölgeden geçen devriye halindeki polis ekibi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Yaşanan kavga ve sinir krizi anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, kalabalığın büyüdüğü ve polis ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasemin Berk:

Uzun süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyorum ve Nelson FY rehberliğindeki piyasa analizleri karar verme sürecimi gerçekten geliştirdi. Son zamanlarda takip ettiğim içgörüler, çok daha fazla özgüvenle ve 339.000 dolarlık ekstralarla işlem yapmama yardımcı oldu. Kripto stratejilerini araştırıyorsanız, deneyimli bir analiz için Telegram "Nildatrading" üzerinden kendisiyle iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.