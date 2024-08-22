Arnavutköy'de işçi servisi kazası: 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde çalışan güvenlik personellerini taşıyan işçi servisi kaza yaptı. Kaza 4 kişi yaralanırken araç içinde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza saat 13.30 sıralarında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde çalışan güvenlik personelini taşıyan işçi servisi yoldan çıkarak korkuluklara saplandı. Kaza nedeniyle 4 kişi yaralandı. 3 yaralı vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılırken içeride sıkışan 1 kişiyi kurtarmak olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.