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Arnavutköy'de iş yeri kurşunlama: 2 şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de iş yeri kurşunlama: 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Arnavutköy’de, bir iş yerini kurşunlayan iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de, bir iş yerini kurşunlayan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerinin emniyet işlemleri sürüyor. İş yerinin kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen iki şüpheli, işletmeye yakın bir yerde durdu. Şüphelilerden biri araç başında beklerken, diğeri ise gidip iş yerine kurşun yağdırdı. Daha sonra urşunları sıkan şahıs, kendisini bekleyen araca koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, delil incelemesi yaptı. Daha sonra kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Kimlik bilgileri tespit edilen C.G. (23) isimli şahsın olay günü aracı kullandığı, A.A. (22) isimli şüpheli şahsın ise tabanca ile iş yerini kurşunladığı belirlendi. Şüpheliler bulunduğu adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden aracı kullanan C.G., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerini kurşunlayan şüpheli A.A. isimli şahsın ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin araçla geldiği ve işletmeye yakın bir yerde durdukları kaydedildi. Şüphelilerden A.A'nın, aracın durduğu yerden yürüyerek sokağa geldiği ve iş yerini kurşunladığı, daha sonra kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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