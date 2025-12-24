Haberler

Karaburun Sahili'nde peş peşe yunus ölümleri

Güncelleme:
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde son 4 gün içinde iki ölü yunus balığı sahile vurdu. Olay, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Ayrıca, ölü yunusların bulunduğu bölgede İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan simsiyah atık su görüntüleri kaydedildi.

Yunus ölümlerinin yaşandığı aynı bölgede, İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize bırakıldığı görülen simsiyah atık su görüntüleri kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
