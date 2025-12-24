Karaburun Sahili'nde peş peşe yunus ölümleri

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde son 4 gün içerisinde iki ölü yunus sahile vurdu.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde son 4 gün içinde 2 ölü yunus sahile vurdu. Olay, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından fark edilmesi üzerine yetkililere haber verildi. İnceleme sonrası ölü yunuslar kaldırıldı. Ölü halde sahile vurulan yunus balıkları vatandaşların cep telefonu görüntüleri tarafından kaydedildi.

Yunus ölümlerinin yaşandığı aynı bölgede, İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize bırakıldığı görülen simsiyah atık su görüntüleri kaydedildi. - İSTANBUL