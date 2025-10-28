Arnavutköy'de İki Kez Soygunculuk Yapan 18 Yaşından Küçük Hırsız Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir daireye camından girerek ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsız, bu kez aynı evin önündeki aracı çaldı. Ev sahibinin yedek anahtarını bir ay önceki soygunda çalan şüphelinin 18 yaşından küçük B.F. isimli çocuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz eylül ayında Mevlan Başak'a ait daireye, inşaattan aldığı demirlerle düzenek kurarak camdan giren bir hırsız, evde aradığı eşyaları bulamayınca sadece bir çift ayakkabı çalarak kaçmıştı. Şüphelinin bina içinde dolaştığı ve saklandığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aradan yaklaşık bir ay geçtikten sonra, aynı adreste bu kez evin önünde park halinde bulunan otomobil çalındı. Ev sahibi Başak, aracın yedek anahtarının daha önceki hırsızlıkta evden alınmış olabileceğini fark etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin 18 yaşından küçük B.F. isimli çocuk olduğu belirlendi. Çocuk şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan otomobil ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. - İSTANBUL