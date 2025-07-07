Arnavutköy'de İki Grup Arasında Sopalı Kavga

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, sopalarla bir binaya saldırıldı. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve mahallede panik yaşandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bazıları sopalarla bir binaya saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptan bazıları, kavga ettikleri kişiye ait olduğu öne sürülen bir binaya yönelerek sopalarla saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa bulunan kişilerin binaya doğru yönelerek cam ve kapılara vurduğu, çevredeki vatandaşların ise araya girmeye çalıştığı görüldü. Saldırı sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olayın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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