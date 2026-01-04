Haberler

Arnavutköy'de AVM'de parfüm hırsızlığı kamerada

Arnavutköy'de bir alışveriş merkezinde, iki çocuk parfüm standından bir parfüm çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis ekipleri, çocukların kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarına başladı.

Arnavutköy'de, bir alışveriş merkezinde, 2 çocuktan birisi parfüm standında çalışan personele sorular sorup oyalarken diğeri ise stantta bulunan parfümü çalarak montunun içerisine sakladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan AVLU 34 isimli Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Sırt çantalı 2 çocuk, AVM içerisine girip bir müddet dolandıktan sonra bir parfüm standına yanaştı. Çocuklardan birisi satış personeline sorular sorup deneme amaçlı konulan parfümleri sıkarken, diğeri ise stantta bulunan parfümü montunun iç kısmına sakladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Parfümün eksik olduğunu fark eden işletmeci, güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen çocukları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocukların rahat tavırlarla standa yaklaştığı olayı gerçekleştiren sonra gülerek tezgahtar ile şakalaştığı ve kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer aldı. Çocukların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
