Arnavutköy'de Elektrik Telleri Patladı

Arnavutköy'de Elektrik Telleri Patladı
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Arnavutköy'deki oto sanayi bölgesinde BEDAŞ'a ait elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sonrası büyük bir yangın çıktı. Olay esnasında elektrik kablolarında patlamalar yaşandı; esnaf korku dolu anlar geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Arnavutköy'de oto sanayi bölgesinde elektrik telleri bomba gibi patladı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde oto sanayi bölgesi olarak adlandırılan alandaki BEDAŞ'a ait elektrik direğinde oluşan kısa devre sonucunda direkte ve elektrik kablolarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı elektrik kablolarında zaman zaman patlamalar yaşandı. Bölgede bulunan esnaflar tedirgin olarak korku dolu anlar yaşarken bomba gibi patlayan elektrik telleri ve çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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