Arnavutköy’de 'dur' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı: Avcılar’da yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kilometrelerce süren kovalamacanın ardından 59 tane suç kaydı olan 30 yaşındaki şüpheli Avcılar'da yakalandı. Plakanın sahte olduğu, şüphelinin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Fabrikalar Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü.

Arnavutköy'de başladı, Avcılar'da bitti

Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Polis ekiplerinden kaçmaya devam eden sürücü, Avcılar ilçesine kadar ilerledi. Takibi sürdüren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede sürücünün 30 yaşındaki S.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın sahte olduğu tespit edilirken, S.A.'nın hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

Kilometrelerce süren kaçış kameraya yansıdı

Öte yandan şüphelinin polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ve ekiplerin aracı takip ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan S.A. işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı