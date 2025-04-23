İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Arnavutköy'de Deprem Panikle Şehir Parkı'na Akın

Arnavutköy'de Deprem Panikle Şehir Parkı'na Akın
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de vatandaşlar panikle Şehir Parkı'na sığındı. Bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazıları yere halı sererek oturdu. Depremin etkisiyle korku dolu anlar yaşandı.

Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

Çocukları alıp parka çıktıklarını söyleyen Nevzat Bozyiğit, "23 Nisan dolayısıyla çocuklar bizde birikti. Aniden deprem oldu. Bizde çocukları alıp parka kaçtık. Çocuklar korktu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Deprem sırasında evdeydik. Çok şiddetli bir sallantı oldu. Önce panik yapmadan çocuklarla bir arada durup daha sonrasında dışarıya çıkmaya çalıştık. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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