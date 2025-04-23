Arnavutköy'de Deprem Anı: Restoran Panic İçinde Dışarı Çıktı
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Arnavutköy'deki bir restoranda bulunanlar büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, müşteriler ve çalışanlar sarsıntıyla kendilerini dışarıya attı.
Arnavutköy'de restoranda depreme yakalananlar panikle dışarı çıktı: O anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arnavutköy'de deprem sırasında restoranda bulunan çalışanlar ve müşteriler, sarsıntıyla kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Arnavutköy'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıya restoranda yakalanan çalışanlar ve müşterilerin kendilerini dışarıya attıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa