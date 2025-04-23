Arnavutköy'de Deprem Anı: Restoran Panic İçinde Dışarı Çıktı

Arnavutköy'de restoranda depreme yakalananlar panikle dışarı çıktı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arnavutköy'de deprem sırasında restoranda bulunan çalışanlar ve müşteriler, sarsıntıyla kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Arnavutköy'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıya restoranda yakalanan çalışanlar ve müşterilerin kendilerini dışarıya attıkları görüldü.