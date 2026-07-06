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Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavga kamerada: acımasızca saldırdılar

Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavga kamerada: acımasızca saldırdılar
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Arnavutköy'de 'Uçurum Parkı' olarak bilinen alanda yaşları 18'den küçük çocuklar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Annenin ihbarı üzerine polis, çocukları yakalayarak adli işlem başlattı.

Arnavutköy'ta "Uçurum Parkı" olarak bilinen alanda yaşları 18'den küçük olduğu belirtilen çocuklar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Önce tartışan çocukların daha sonra hep birlikte bir arkadaşlarına saldırdığı görüldü. Annenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çocukları yakalayarak haklarına adli işlem başlattı.

Olay, Arnavutköy'de vatandaşlar arasında "Uçurum Parkı" olarak bilinen alanda meydana geldi. İddiaya göre yaşları 18'den küçük bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptaki çocuklar bu kez tek başına kalan arkadaşlarına toplu halde saldırdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında çocukların birbirlerine ağır küfürler ettiği görüldü. Olay anlarını ise gruptaki bazı çocukların cep telefonlarıyla kayda aldığı görüldü.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun annesinin ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olaya karışan çocukların kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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