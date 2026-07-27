Arnavutköy'de kadına çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan kadına çarpan ticari araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıkmış, bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düşmüş, iddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaşmıştı. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, eşi Adem Karavay ağır yaralanmıştı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Araç sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan araç sürücüsü T.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı