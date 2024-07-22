Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de asker eğlencesi nedeniyle yapılan konvoyda, camdan sarkan çocuklara rağmen araç sürücüsü makas attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de asker konvoyunda ilginç görüntüler

Asker konvoyunda biri camdan sarkarak motosikletli ile tokalaştı

Camdan sarkan çocuklara rağmen araç sürücüsü makas attı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de asker eğlencesi nedeniyle konvoyunda camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldı. Birçok genç hem canlarını hiçe sayarak hem de trafiği tehlikeye düşürerek araçların camlarının üzerine oturarak yolcuk yaptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde asker eğlencesi nedeniyle araç konvoyu yapan bir grubun ilginç halleri cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobil camından sarkan bir kişinin yine seyir halinde olan bir motosikletliyle camdan tokalaştığı görüldü. Öte yandan bir kişi seyir halindeki aracın üzerinde gitti. Bir başka otomobilde ise camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asker Eğlencesi Cep Telefonu İstanbul İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title