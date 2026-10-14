Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar su altında kaldı, bir araç mahsur kaldı

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Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi, yağmur nedeniyle taştı. Yollar su altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı