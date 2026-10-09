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Arnavutköy'de akaryakıt istasyonu çalışanları ve müşteriler sopalarla kavgaya tutuştu

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Arnavutköy'de akaryakıt istasyonu çalışanları ve müşteriler sopalarla kavgaya tutuştu
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İstanbul Arnavutköy'deki Shell akaryakıt istasyonunda müşterilerle çalışanlar arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda istasyon çalışanının karıştığı tekmeli yumruklu arbede, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda müşteriler ile istasyon çalışanları arasında çıkan tartışma, sopaların kullanıldığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çok sayıda istasyon çalışanının da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Akaryakıt istasyonunun içerisinde yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde bulunan Shell marka akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, istasyon çalışanlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

İstasyon çalışanları da kavgaya karıştı, sopalar havada uçuştu

Taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla çok sayıda istasyon çalışanı ve müşteri birbirine girdi. Kavga sırasında bazı şahıslar ellerine aldıkları sopalarla karşı tarafa saldırırken, diğerleri tekme ve yumruklarla kavgaya dahil oldu. Akaryakıt istasyonunun içerisinde yaşanan arbede sırasında tarafların birbirlerine art arda saldırdığı görüldü.

Benzin istasyonundaki kavga saniye saniye kameraya yansıdı

Öte yandan, müşteriler ile istasyon çalışanları arasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların ellerindeki sopaları kullandığı ve istasyon içerisinde tekmeli yumruklu kavga yaşandığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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