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Arnavutköy'de Tüp Patlaması Çatıyı Küle Çevirdi: Yangın Kontrol Altında

Arnavutköy'de Tüp Patlaması Çatıyı Küle Çevirdi: Yangın Kontrol Altında
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Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında tüpün parlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Anlar drone ile görüntülendi.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışmaları sırasında tüpün parlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını etkisi altına alırken, Arnavutköy ve Başakşehir'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına, ekiplerin müdahalesi ise drone kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında kullanılan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Parlamanın ardından çıkan yangın, çatıdaki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

Alev alev yanan çatı drone ile görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının ilk çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatının alev alev yanması, yükselen yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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