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Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 398 kilo skunk ele geçirildi

Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 398 kilo skunk ele geçirildi
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İstanbul Arnavutköy'de bir iş yeri ve araca düzenlenen operasyonda 398 kilo skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerine ve araca düzenlenen operasyonda, 398 kilo skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden ve zehir tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un kuzeyindeki kenar ilçelerden Arnavutköy'de bir otomobili ve depo olarak kullanılan adresi yakın takibe aldı.

Savcılık tarafından verilen arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede belirlenen seyir halindeki araca ve söz konusu depoya dün gece operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Araçta ve adreste yapılan aramalarda 398 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, baskın sırasında gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelinin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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