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Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde Asayiş Uygulaması Yapıldı

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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde kapsamlı şekilde sabit ve hareketli asayiş uygulaması yapıldı. Mahallenin giriş, çıkışları ve ara sokaklarında gün boyu devam eden uygulamada 27 Ekip ve Motosikletli polis timleri tek tek araçlarda ve şahıslarda aramalarda bulundu.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi ve çevresinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 27 ekip ve motosikletli yunus timlerinin katıldığı uygulamada Bolluca Mahallesi'nin giriş, çıkışları başta olmak üzere bir çok noktada uygulamalar gerçekleşti. Uygulama noktalarına giren araç ve yayalar tek tek arandı. Uygulamanın gün boyu süreceği öğrenilirken edinilen bilgiye göre yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte piknikçilerin ve günübirlik nüfusun arttığı Arnavutköy'de güvenlik tedbirleri hat safhada tutulacak. Özellikle mesire alanları ve vatandaşların yoğunlukta olduğu merkezi noktalarda ekipler hazır bulundurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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