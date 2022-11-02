Arkadaşları gülerek izledi! Liseli genç kızların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Adana'da lise öğrencisi iki genç kızın dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.

Merkez Sarıçam ilçesinde iddiaya göre lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ACIMASIZCA VURDULAR

İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

GÜLEREK İZLEDİLER

Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.