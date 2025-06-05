Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bir parkta dün saat 16.30 sıralarında vahşet yaşandı. Yaşar Y. ile Veysel Tekin, birlikte alkol alırken aralarında tartışma çıktı.

ARKADAŞINI BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşar Y. alkol şişesini Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Tekin aldığı darbeyle yere düşerken Yaşar Y. kırdığı cam şişeyi arkadaşının boğazına saplayarak yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öldürülen Veysel Tekin

ŞAHİTLİK YAPMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Yaşar Y'yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Y'nin, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin'den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

Katil zanlısı Yaşar Y.

İLK VUKUATI DEĞİL

Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Y'nin, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.