Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Bilecik'te yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin 18 yaşındaki Fırat Yakut olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

15 gün arayla 1 kişiyi bıçakladı, 1 kişiyi de öldürdü

Şahsın 2 Aralık günüde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkiinde edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A.'yı 'yan bakma' sebebiyle bıçaklamıştı.

Çok yakın arkadaşlardı

Öte yandan Fırat Yakut'un öldürdüğü M.E.H. ile yakın arkadaş olduğu öğrenilirken, geriye sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kareleri kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
