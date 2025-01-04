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Arkadaşını bıçaklayan genç, önce yardım etti sonra hırkasını alıp kaçtı

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Samsun'da çıkan tartışmada arkadaşını göğsünden bıçaklayan genç, önce çevredeki vatandaşlarla beraber yaraladığı arkadaşına yardım etmeye çalıştı daha sonra hırkasını alıp kaçtı. Bıçaklanan genç hayatını kaybederken, saldırgan arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Özcan Kocatepe (20) ile arkadaşı E.D. (20) arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLADI, YARDIM ETTİ, KAÇTI

Arkadaşlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada E.D, arkadaşı Kocatepe'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, bıçakladığı arkadaşına çevredeki vatandaşlarla beraber yardım etmeye çalıştı. Daha sonra ise hırkasını alıp olay yerinden kaçtı.

Arkadaşını bıçaklayan genç, önce yardım etti sonra hırkasını alıp kaçtı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Kocatepe'yi ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kocatepe burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşını bıçaklayan genç, önce yardım etti sonra hırkasını alıp kaçtı

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra yakalanan E.D. gözaltına alındı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arkadaşını bıçaklayan genç, önce yardım etti sonra hırkasını alıp kaçtı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hırslara yenik düşmeyin insan öldürmekle hiçbişey halolmaz

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