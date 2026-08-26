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Eskişehir'de esnaf, evinde bıçaklandı: Bir ölü

Eskişehir'de esnaf, evinde bıçaklandı: Bir ölü
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Eskişehir’de birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden esnaf Bülent Sap, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eskişehir'de birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden esnaf Bülent Sap, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan Bülent Sap (48), uzun süredir yakın arkadaşı olan Nihat Ö.'nün evine konuk oldu. İkili birlikte alkol aldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi Nihat Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde ağır yaralanan Sap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Nihat Ö., asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak ise evinin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bülent Sap'ın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sap'ın cenazesi, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Gündoğmuş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine merhumun ailesi, yakınları ve pazar esnafı arkadaşları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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