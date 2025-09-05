Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi.

Düzce'de tepki çeken bir olay meydana geldi. Düzce'nin Çilimli mevkisinde bir sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirdi.

USTAYI MOTORA BİNDİRİP TERS ŞERİTTE GİTTİ

Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.