Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. Ters şeritte ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşüren aracın görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
USTAYI MOTORA BİNDİRİP TERS ŞERİTTE GİTTİ
Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa