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Denizolgun Soruşturmasında Feth-i Kabir Kararı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, ölüm nedeninin yeniden araştırılması için mezarının açılmasına karar verildi. Adli ve bilimsel incelemeler yapılacak.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında feth-i kabir kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine verilen karar doğrultusunda Denizolgun'un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla mezarının açılmasına karar verildi. Yapılacak incelemelerde, ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahale bulunup bulunmadığına ilişkin adli ve bilimsel bulgular incelenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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