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Arı Sokması Kazaya Neden Oldu: Tır Sürücüsü Hastanelik Oldu

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, seyir halindeyken boynuna arı sokulan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısı viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Sağır idaresindeki 61 AEG 258 plakalı mısır sılajı yüklü tır, seyir halindeyken sürücüsünün boynunu arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi. Tırın kasasında bulunan mısır silajları ise yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Serdar Sağır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü seyir halindeyken araç içinde boynunu arı sokması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası viyadük üstü araç trafiğine kapanırken, polis trafik akışını yan yoldan sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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