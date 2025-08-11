Arı Kovanı Taşıyan Kamyonet Devrildi, Etrafa Binlerce Arı Saçıldı

Güncelleme:
Ardahan'da arı kovanı taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu çevreye yayılan binlerce arı, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Ardahan'da arı kovanı taşıyan kamyonet Yalnızçam köyü yolunda devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan binlerce arı ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yalnızçam köyü yolunda meydana geldi. Arı kovanı taşıyan henüz sürücüsü belirlenemeyen 53 LA 269 plakalı kamyonet, Ardahan istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan kovanlardan çıkan arılar çevreye dağıldı.

Etrafa yayılan arılar nedeniyle ekipler şarampole düşen araca uzun süre yaklaşamadı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
