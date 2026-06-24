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Artvin'de kontrolden çıkan otomobil 2 yayaya çarptı

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil 2 yayaya çarptı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparktan çıkmaya çalışan 2 kişiye ve bir köpeğe çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, otoparktan yola çıkmaya çalışan 2 kişiye çarptı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Haziran'da ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir inşaat şirketine ait otoparktan yola çıkmaya çalışan E.N. ve Ş.K. ile bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 2 kişi yaralanırken, köpek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücü M.A.Z., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin 2 yayaya ve köpeğe çarptıktan sonra otoparka girdiği anlar yer aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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