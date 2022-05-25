Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı - Haberler

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Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde aç kalan ayılar yerleşim alanlarına inmeye başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde aç kalan ayılar yerleşim alanlarına inmeye başladı. Arı kovanlarını parçalayan ayılar, maddi hasara neden oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesi Şenköy köyünde aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı arıları telef etti. Hüseyin Karakaş'a ait arılığa giren ayılar kovanların içerisinde bulunan balı yiyerek karnını doyurdu.

Bununla yetinmeyen ayı köyde bulunan bir evin içerisine girerek zarar verdi. Sabah arılığa giden Hüseyin Karakaş, kovanlarını etrafa dağılmış halde gördüğünce neye uğradığını şaşırdı. Hasar gören kovanlarını cep telefonuna kayıt eden Karataş "Bu ikinci ayı saldırısı maalesef bu sefer çok zarar verdi. Akşamdan verdiği zararları toparlarken gündüz yine geldi eve kendimi zor attım. Çevre köydeki olanlar dikkat etsin evin camından bile içeri girdi. 2 kez Orman Şefliği'nden geldiler, tutanak tuttular ama yapacak bir şey yok. Bu ayı bu yıl bu köyde çok zarar verdi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Karakaş, Artvin, 3. Sayfa, Haberler

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