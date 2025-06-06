Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
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Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyollarını kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayram tatilinin başladığını ifade ederek, arefe gününde 863 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı.

2 MİLYON 591 BİN ARAÇ OTOYOLLARINI KULLANDI

Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, bin 319 vatandaşın ise yaralandığını dile getirdi. Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kurban Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyollarını kullandı.

"YÜZDE 99,1 ORANINDAKİ HER BİR SÜRÜCÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

sokaklarda ki uyuşturucu saticilari ve cetelerle ugrasmaniz gerekmez mi? tum esnafa harac ceteleri dadanmis canindan bezdirilmis halde, uyusturucu kullanimi 12-13 yaslarina kadar dusmus, bireysel silahlanma almis basini yurumus? ozetle kabinede acil revizyon gerekiyor

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

hedef yayalarada trafik cezası yazmak her insan artık sırtında plakayla gezecek o kadar :D

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gurur mu duyuyorsunuz kestiğiniz cezalarla.

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Haber YorumlarıUmut güneş:

nerden para koparacağınızı çalacagınızı şaşırdınız, artık bı duşun yakamızdan inş bu seçimlerde defolup gıdersınız

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAdalet :

Heh şöyle bak nasıl %99 u kurallara uyuyor cezalar caydırıcılığı olacak başka türlü anlamıyorlar teşekkürler sayın bakanım

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