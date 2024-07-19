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Rize'nin Ardeşen ilçesinde freni boşalan kamyonet uçurumdan aşağıya yuvarlandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde freni boşalan kamyonet, uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan bir kişi son anda kendisini araçtan dışarıya atlayarak kurtardı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde freni boşalan kamyonet uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kamyonette bulunan bir kişi son anda kendisini araçtan dışarıya attı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesi Şehitlik Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü A.A.K., adres sormak için araçtan aşağıya indi. O esnada freni boşalan kamyonet içinde bulunan E.K. ile uçuruma yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan E.K., son anda araçtan atlayarak kendini kurtarmayı başardı. Yüzlerce metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, Ardeşen-Çamlıhemşin karayoluna düştü. Kazada, tamamen hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan yolcunun, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç hurdaya dönerken, uçurumda yaralı halde bulunan E.K. sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden sedye ile çıkarıldı. Yaralanan E.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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