Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Ardanuç'ta Heyelan: Orman Yok Oldu, Yol Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı yerle bir etti ve köy yolunu ulaşıma kapattı. Ağaçlar köklerinden sökülerek devrildi ve bölgedeki köylüler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı yerle bir etti. Ağaçlar devrildi, köy yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde heyelan meydana geldi. Köyün 3 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda yaşanan heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapatıldı. Heyelan, ormandaki ağaçları köklerinden söktü ve bu anlar bölge halkı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, heyelanla birlikte ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrildiği dikkat çekerken, köylüler bu görüntüleri panik içinde izledi.

Cep telefonuyla görüntü alan bir köylü, "Bakın, ağaçlar kökünden sökülüyor. Bakın, ağaçların gelişine. Şuraya bakın, ağaç geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz" diyerek heyelan bölgesinden hızla uzaklaştı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.