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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen 47 VS 152 plakalı tır kavşakta 34 VM 6743 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardahan Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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