Ardahan haberi! Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor

Ardahan haberi... Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü yine Göle olan en şiddetlisi 4.2 olmak üzere 20'ye yakın artçı deprem meydana geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü yine Göle olan en şiddetlisi 4.2 olmak üzere 20'ye yakın artçı deprem meydana geldi.

Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından en şiddetlisi 4.2 olmak üzere 20'ye yakın artçı deprem meydana geldi. Ardahan'ın Çullu köyünde depremin şiddetiyle eski yapıda olan ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Çok sayıda küçükbaş hayvan ise telef oldu. Depremin şiddetiyle trafiğin aktığı caddeye ise dağ üzerinden taşlar düştü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası köylerde incelemelerde bulundu. Vali Öner, "Bugün 17.08 sıralarında 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 3-4 köyü ziyaret ettik. Tespitlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 1 vatandaşımız binadan üzerine taş düşmesi sonucu yaralanmış. Çullu köyünde de vatandaşımızın ahırı çökmesi sonucu küçükbaş hayvan telef olmuş. Şuan için can kaybımız yok. Balçeşme, Küçükaltunbulak, Çullu, Esenyayla köylerimizde eski evlerde hasarlar söz konusu. AFAD tarafından çadırlar kurulacak. Depremin artçıları devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

(Olgun Yıldız/İHA)