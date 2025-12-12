Yoğun sis sonrası kent adeta kayboldu

Ardahan'da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, kısa sürede görüş mesafesini birkaç metreye kadar düşürdü. Sis tabakasının yer yer çöktüğü bölgelerde binalar, yollar ve doğal alanlar tamamen görünmez hale gelirken şehir adeta bir "beyaz örtünün" içine gizlendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece boyunca etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle sis oluşumunun yoğunlaştığını belirtti. Özellikle ana arterlerde, kavşaklarda ve yüksek kotlu mahallelerde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı bildirildi. Polis ve trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için düşük hız ve far kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, sisin gün içinde havanın hafif şekilde ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş dağılacağını ancak sabah erken saatlerde benzer görüntülerin birkaç gün daha yaşanabileceğini açıkladı.

Ufuk Ürker, yoğun sis altında kalan Ardahan'ın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Ürker, "Şu anda kent sisten gözükmüyor. Sisin etkisiyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor" dedi.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yoğun sis, görsel olarak da etkileyici manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar sisle kaplanan şehri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. - ARDAHAN