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Ardahan'da Yoğun Kar ve Tipi: Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

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Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanırken, AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu. Ardahan-Göle, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yollarında ulaşım durdu.

Kar ve tipide mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanırken, ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan-Göle arası karayolu ulaşımı kesildi. Ardahan-Şavşat ve Ardahan- Posof karayolu da ulaşıma kapandı. Ardahan'dan Göle istikametine araçların gitmesine izin verilmedi.

Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle karayolunda çok sayıda tır ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan'da Yoğun Kar ve Tipi: Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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