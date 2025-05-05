Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Binbaşak köyünde hayvan otlatan 20 yaşındaki Barış Aydın'a yıldırım isabet etti. Olay yerinde sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.
Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyünde arazide hayvan otlatan Barış Aydın'a (20) yıldırım isabet etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa