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Ardahan'da yıldırım isabet eden genç yaralandı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden 19 yaşındaki genç yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kırsal alanda etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği genç yaralandı.

Hanak ilçesine bağlı Yamçılı köyünde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K'ye yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, gök gürültülü ve sağanak yağışlı havalarda açık alanlarda bulunulmaması, ağaç altları ve yüksek noktalardan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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