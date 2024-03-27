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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Ardahan'da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ardahan-Göle karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Duyumlar üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kaba üst aramasında, M.M. isimli şahsın üzerinde naylon poşet içerisinde jelatine sarılı toplamda 27,4 gram metamfetamin, 0,85 gram reçine esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen uyuşturucu madde ve kullanma aparatına el konularak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardahan Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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