Ardahan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Ardahan-Göle Karayolu'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Poladik köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.'nin kullandığı 31 O 7280 plakalı otomobil, köy yolu kavşağında 'U' dönüşü yapan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 CLB 512 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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