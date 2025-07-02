Ardahan'da Trafik Kazalarına Neden Olan Başıboş Atlar

Ardahan'da Trafik Kazalarına Neden Olan Başıboş Atlar
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Ardahan'da anayola çıkan başıboş atlar, sürücülerin manevra yapmalarına neden olarak trafik kazalarına yol açıyor. Atların karayolunda özgürce dolaşması, uzun süreli trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Ardahan'da anayola sık sık çıkan başıboş atlar, trafik kazalarına davetiye çıkartıyor.

Ardahan'da sürüler halinde dolaşan atlar, zaman zaman trafik kazalarına neden oluyor. Akan trafiğin arasında özgürce ilerleyen atlar, sürücülerin yolda manevralar yapmalarına neden oluyor. Başıboş dolaşan atların karayolunda ilerlediği ve sürücülerin çarpmamak için hızlarını düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atların trafikte oluşturduğu karmaşa nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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