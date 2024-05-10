Ardahan'da "trafik farkındalığı" etkinliği düzenlendi.

4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Trafik Haftası' kapsamında; 23 Şubat İlkokulu önünde ve Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen 'trafik farkındalığı' etkinliğine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve öğrenciler katıldı. Vali Çiçek, 23 Şubat İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte trafik polislerine eşlik ederek sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Durdurulan araç sürücüleri ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, Ardahan Emniyeti tarafından basılan uyarı broşürlerini sürücülere dağıttı. - ARDAHAN