Ardahan'da Sağanak Nedeniyle Çöken Ahırda 19 Hayvan Kurtarıldı

Ardahan'da Sağanak Nedeniyle Çöken Ahırda 19 Hayvan Kurtarıldı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çökertilen toprak damlı ahırda, 19 büyükbaş hayvanın 16'sı başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay yerine AFAD ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edilirken, bir hayvan telef oldu, 2'si ise yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 19 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü. İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'ı kurtarıldı. Olayda bir hayvan telef olurken, 2'si yaralandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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