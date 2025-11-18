Haberler

Ardahan'da Okul Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Güncelleme:
Ardahan'da, okul çevrelerinde öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde, Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı ve öğrencilere yolculuk kuralları hakkında bilgi verildi.

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul yollarında görev başında.

Ardahan'da polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Kentte okul çevresinde yapılan denetimde de birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ardahan Çocuk Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla, merkezdeki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim noktalarından biri de 23 Şubat İlkokulu oldu. Denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli kişilerin üstleri ve araçları aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan öğrenci servislerinde evrak ve emniyet kemeri kontrolü yapılırken, öğrencilere de yolculuk sırasında uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Ekipler, eğitim öğretim yılı boyunca okulların çevresinde denetimlerin devam edeceği suç unsuru taşıyan şahıslara müdahale edileceği kaydedildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
