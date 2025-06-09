Ardahan'da Motosiklet Denetimleri Başladı
Ardahan'da Jandarma, 'Bir Kural Bir Ömür' Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, motosiklet kazalarını azaltmak ve güvenli sürüş için vatandaşları bilgilendirmeyi hedefliyor.
Ardahan'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipleri, Motosiklet kazalarını azaltmak, kazaların büyük çoğunluğunun kural ihlallerinden kaynaklandığına dikkat çekmek ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmeye yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa