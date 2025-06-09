Ardahan'da Motosiklet Denetimleri Başladı

Ardahan'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipleri, Motosiklet kazalarını azaltmak, kazaların büyük çoğunluğunun kural ihlallerinden kaynaklandığına dikkat çekmek ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmeye yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - ARDAHAN