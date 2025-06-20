Ardahan'da Mahsur Kalan İnek AFAD Ekipleriyle Kurtarıldı

Ardahan'da Mahsur Kalan İnek AFAD Ekipleriyle Kurtarıldı
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Çataldere köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü sakinleri, büyük dere bölgesi kayalık alanda mahsur kalan ineğin kurtarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu alana ulaştı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ineği halat yardımıyla 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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