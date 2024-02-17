Ardahan'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. - ARDAHAN