Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2 bin 640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.

Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ARDAHAN