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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2 bin 640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.

Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Ardahan 3. Sayfa Haberler

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